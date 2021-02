"Numa clara aposta nos conteúdos mais relevantes e nas principais tendências, a App TV ADVNCE junta assim os melhores gamers e as maiores competições de gaming do país. Os jogos de consola e computador preferidos dos aficionados do gaming podem agora ser seguidos na TV do MEO", adianta a operadora em comunicado.

Na App TV ADVNCE, os espectadores podem assistir a programas diários, como o "ADVNCE Show", de Diogo Valsassina, ou "RetroGamers", com Marco Fresco. O MEO adiante ainda que a aplicação vai contar com estreias dos programas internacionais, como o "Gamerz", "Age Of Corona Vírus", "Prémios ESPORTS Brasil e EUA", "Fortnite World CUP" ou "Origins".

"A App TV ADVNCE contará, ainda, com documentários com os melhores jogadores portugueses de League Of Legends e a transmissão do FPF Masters eFootball", adianta o MEO em comunicado, acrescentando que a "App TV ADVNCE está acessível para todos os clientes MEO ADSL e MEO Fibra (com MEOBox), de forma gratuita, na posição 110 do MEO e através do botão azul do comando".

O ADVNCE, a nova marca do universo IMPRESA especializada em eSports e gaming, tem também uma presença na SIC Radical, SIC Generalista e no site advnce.sic.pt, além de nas redes sociais.

"Com este lançamento, a Altice Portugal reforça assim a sua aposta e posicionamento num território diferenciador onde se tem vindo a destacar como pioneiro. As marcas MEO e MOCHE tem vindo a contribuir ativamente para o desenvolvimento dos Esports em Portugal, seja pelo apoio da marca MOCHE a grandes eventos, como o MOCHE XL Esports ou o MOCHE XL Games World, seja pela qualidade e fiabilidade do serviço fibra MEO, uma referência junto da comunidade gamer. Em linha com a estratégia de inovação da Altice Portugal, a App TV ADVNCE vem alargar e diversificar o portefólio de Aplicações do MEO, que dão acesso a conteúdos e emissões, em direto na TV, de eventos do interesse do grande público ou de nicho, possibilitando que novos tipos de conteúdos cheguem a todos os clientes", afirma João Epifânio, Chief Sales Officer/B2C da Altice Portugal.

"Queremos continuar a investir em conteúdos e a surpreender o mercado também com novas iniciativas. O sucesso do ADVNCE continua e os bons resultados alcançados permitem agora que os nossos conteúdos tenham uma presença não-linear na posição 110 da MEO", sublinha Cristina Vaz Tomé, CRO da IMPRESA.