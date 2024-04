A SIC lançou esta sexta-feira, dia 12 de abril, dois novos canais digitais, e de acesso gratuito, com emissão 24 horas: o SIC Alta Definição e o SIC Replay, que já podem ser vistos no site da SIC e na plataforma OPTO.

Segundo o canal, o SIC Alta Definição terá "dezenas de episódios de um dos programas mais clássicos da SIC, a correr livremente, juntando várias gerações de entrevistados e conversas, numa proposta que o público conhece e de que gosta e que poderá rever sem custo".

Já o SIC Replay é um canal para "ver ou rever os melhores programas do universo SIC". "Programas de sempre, programas recentes, programas antigos, programas clássicos, programas que não via há muito tempo, programas que se calhar nunca viu e vai ver pela primeira vez. Entretenimento, humor, magazines, ficção para ver, para se emocionar, para rir, para chorar, para se espantar, para recordar, agora em canal digital", adianta o canal em comunicado.

De acordo com Bruno Padinha, chief digital officer do grupo Impresa, “estas iniciativas não são apenas passos isolados, mas sim um compromisso contínuo da Impresa em liderar a oferta diferenciada de conteúdos".

"Com uma curadoria sempre a pensar no espectador SIC, procurámos fazer canais que misturem oferta mais recente com programas de sempre, muitos dos quais estão na memória afetiva do público", acrescenta Pedro Boucherie Mendes, diretor de planeamento estratégico e conteúdos digitais de entretenimento.