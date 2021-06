Esta terça-feira, dia 8 de junho, a Apple TV+ revelou um teaser das suas próximas grandes estreias. O vídeo revela as primeiras imagens da segunda temporada de "The Morning Show", série protagonizada por Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, e antecipa ainda os novos episódios de "Ted Lasso", "See" e "Truth Be Told ", que se estreiam ainda em 2021.

No vídeo, o serviço de streaming anuncia ainda produções como "Foundation", "Invasion", "The Shrink Next Door", "Schmigadoon!" e "Sr. Corman".

O trailer também mostra ainda séries para crianças e famílias, incluindo "Wolfboy and the Everything Factory" ou "Puppy Place".

Veja o vídeo: