Quais as consequências de uma discussão no trânsito? É este o ponto de partida de "Rixa", nova série da Netflix com Steven Yeun e Ali Wong. A primeira temporada da comédia conta com 10 episódios e chegou rapidamente ao segundo lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal.

De acordo com a Netflix, "Rixa" segue o rescaldo de uma discussão de trânsito entre dois desconhecidos. "Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro nas lonas e zangado com o mundo, enfrenta Amy Lau (Ali Wong), uma empreendedora por mérito próprio com uma vida idílica", resume a plataforma.

"Nesta série de comédia negra profundamente comovente, a intensidade do conflito entre os dois arrasa-lhes as vidas e as relações pessoais", destaca o serviço de streaming, descrevendo a série como "excêntrica".