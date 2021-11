A minissérie "Dexter: New Blood", protagonizada por Michael C. Hall, o serial killer favorito do público, está de volta à HBO Portugal. A temporada, composta por 10 episódios de uma hora, estreia-se esta segunda-feira, dia 8 de novembro, no serviço de streaming.

Jennifer Carpenter, que veste a pele de Deb, também está de volta. A personagem vai juntar-se ao irmão numa nova interação. "Jack Alcott é o filho adolescente de Dexter, Harrison, que misteriosamente reaparece na vida do pai após 10 anos de separação", adianta, ainda, a HBO Portugal.

O elenco inclui ainda Julia Jones ("The Mandalorian"), Alano Miller ("Sylvie’s Love"), Johnny Sequoyah ("Believe") e Clancy Brown ("The Crown"). "Dexter: New Blood"reúne também Michael C. Hall com o showrunner da série original, Clyde Phillips.

Veja o trailer:

"Passados 10 anos depois de Dexter desaparecer no olho do furacão Laura, esta série especial mostra-o a viver com um nome falso, na pequena cidade fictícia de Iron Lake, em Nova Iorque. Dexter pode estar a abraçar a sua nova vida, mas na sequência de eventos inesperados nesta comunidade unida, o seu Passageiro das Trevas regressa inevitavelmente", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Produzida pela Showtime, "Dexter: New Blood"conta com produção executiva de Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn e Sara Colleton. A série é distribuída internacionalmente pelo ViacomCBS Global Distribution Group.