A SkyShowtime anunciou a estreia da nova série "Atração Fatal" a 22 de maio, com três episódios no lançamento.

A seguir, será lançado um episódio todas as segundas-feiras na plataforma até ao oitavo e último.

Também foi divulgado o trailer da série que tem como protagonistas Joshua Jackson e Lizzy Caplan nas personagens popularizadas por Michael Douglas e Glenn Close no filme de 1987, um dos clássicos mais icónicos da década de 1980.

A história continuará centrada em Dan Gallagher, que se torna a obsessão de Alex Forrest, com quem tem um breve caso extra-conjugal.

No trailer, Lizzy Caplan repete um diálogos históricos do filme, o "I won't be ignored, Dan" [Não vou ser ignorada, Dan!], mas o projeto é descrito como uma "recriação profunda" dos temas que fizeram com que o filme transcendesse as salas de cinema e se tornasse um muito debatido marco cultural: casamento e infidelidade vistos através das novas formas de encarar as mulheres com personalidade forte, distúrbios de personalidade e e controlo coercivo.

Destaque ainda no elenco para a presença de Amanda Peet no papel de Beth, a esposa traída de Dan (Anne Archer no original).

