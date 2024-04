A Netflix divulgou o primeiro 'teaser trailer' da minissérie "Senna” esta terça-feira, véspera do 30.º aniversário da morte de Ayrton Senna.

Com Gabriel Leone como protagonista (popularizado pelo telenovela "Verdades Secretas" e que já andou pelo mundo do automobilismo no filme "Ferrari", de Michael Mann), as primeiras imagens recriam a vitória histórica do piloto de Fórmula 1 no Grande Prémio do Brasil em 1991 no circuito de Interlagos, a primeira na sua cidade natal de São Paulo.

A minissérie de seis episódios inspirada na vida, carreira e relacionamentos do maior piloto brasileiro de todos os tempos chegará à plataforma ainda este ano.

Vencedor de 41 Grandes Prémios de Fórmula 1 e três vezes campeão do mundo, Senna destacou-se na pista pela agressividade e habilidade de tirar o melhor do carro.

A história começará em 1981, quando fez a sua estreia, aos 20 anos, na Fórmula Ford, considerada na época o primeiro passo para chegar à Formula 1, e irá até ao acidente fatal no Grande Prémio de São Marino, em Ímola, a 1 de maio de 1994.

No elenco destaca-se ainda Kaya Scodelario, que acabou de ter impacto em "The Gentlemen", outra série da Netflix, e cuja mãe é brasileira.

Da produtora brasileira Gullane e criada por Vicente Amorim e Julia Rezende, a minissérie em inglês e português contou com o apoio ativo da família do piloto, que, passados 30 anos após a morte, continua a ser um ícone para os fãs do automobilismo, que marcou com o seu carisma e personalidade.