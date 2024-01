Em 2004, a comédia "Giras e Terríveis" tornou Lindsay Lohan uma mega-estrela e ajudou a lançar definitivamente as carreiras de Rachel McAdams e Amanda Seyfried.

Inspirada pelo livro de auto-ajuda "Queen Bees and Wannabes", Tina Fey escreveu a história sobre uma jovem de 15 anos chamada Cady Heron que, depois de ser sido criada num universo selvagem pelos seus pais em África, encontrava-se noutra selva bem diferente: a de uma escola secundária, tentando sobreviver às novas regras com convívio com outros adolescentes.

Grande sucesso de bilheteira e instantaneamente um clássico icónico, "Mean Girls" inspirou imitações e adaptações, sendo a mais notória um famoso musical da Broadway de 2018 da própria Tina Fey.

Para os fãs do filme que queriam uma sequela há tantos anos, a adaptação do musical que chega aos cinemas a nível mundial na próxima semana sob grande expectativa junta o melhor dos "dois mundos": as canções juntam-se à história com novas piadas e atualizada para a atualidade pela própria Tina Fey.

Além de Angourie Rice como a nova Cady Heron e Reneé Rapp como a principal 'Mean Girl' Regina George, juntam-se neste novo liceu Auliʻi Cravalho, Christopher Briney, Bebe Wood, Jenna Fischer e Jon Hamm, regressando do primeiro filme Tim Meadows e, naturalmente, Tina Fey.