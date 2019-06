A final da Liga das Nações, vencida pela Seleção de Portugal, garantiu um novo recorde à RTP1. O jogo entre Portugal e Holanda entrou para a lista dos programas mais visto do ano, registando uma média de audiência de 27,6%.

O jogo, que decorreu no Estádio do Dragão, no Porto, conquistou 61,6% de share e foi visto por cerca de dois milhões e 680 mil telespectadores. Segundo a RTP, a final da Liga das Nações foi o programa mais visto do ano na televisão portuguesa.

Já emissão especial da RTP1 no final do jogo foi registou 57,1% de share.

No total diário, a RTP1 conquistou 22,2% de share, ficando à frente da SIC, que registou 15,1%. A TVI ficou em terceiro lugar com 14,3%.