Otis Milburn (Asa Butterfield) e companhia regressam esta semana às aulas de educação sexual. A terceira temporada de "Sex Education" estreia-se esta sexta-feira, dia 17 de setembro, na Netflix.

Para antecipar a chegada dos episódios, o serviço de streaming revelou um novo trailer da temporada.

Veja o vídeo:

Nos novos episódios, "Otis começa a ter sexo casual, Eric e Adam assumem a relação e Jean está grávida". "Entretanto, a nova diretora, Hope, tenta fazer com que Moordale volte a ser um baluarte de excelência, Aimee descobre o feminismo, Jackson apaixona-se e o ambiente continua assombrado por uma mensagem de voz perdida", resume a Netflix.

"Fazem ainda parte do programa desta temporada animais de estimação, fenómenos alienígenas, queques em forma de sexo feminino e outras surpresas da parte da Madam Groff", adianta o serviço de streaming.

Nos novos episódios, o elenco de "Sex Education" vai contar com novas caras. Nas redes sociais, a Netflix confirmou que Jemima Kirke, Dua Saleh e Jason Isaacs se vão juntar à produção.

Na terceira temporada, Jason Isaacs ("The OA") vai dar vida a Peter Groff, irmão mais velho do diretor Groff (Alistair Petrie). Já Jemima Kirke ("Girls") vai interpretar o papel de Hope, nova diretora e uma ex-aluna de Moordale com objetivos bem traçados.

A artista Dua Saleh vai juntar-se ao elenco para vestir a pele de Cal, um estudante não binário, que entra em colisão com as opiniões da nova diretora.

Asa Butterfield, que interpreta Otis em "Sex Education", esteve à conversa com o The Guardian sobre a terceira temporada da série. Na entrevista ao jornal britânico, o ator revelou que haverá um salto temporal nos novos episódios.

"Vai haver um salto no tempo desde o momento de angústia [o final] da segunda temporada", começou por revelar Asa Butterfield, acrescentando que a sua personagem "está de volta à escola", mas diferente. "Ele cresceu e ficou um pouco mais atrevido. Tem sido divertido retratar o seu carisma recém-descoberto. Não se preocupem, ele também continua tragicamente estranho", brincou o ator britânico de 23 anos.

Na entrevista ao The Guardian, o protagonista revelou ainda que o bigode que a sua personagem irá ter novos episódios é falso. "Fomos fotografados por paparazzi durante as filmagens e as pessoas ficaram loucas com o facto de o Otis ter bigode. Posso revelar em exclusivo que não é real. (...) Felizmente, não dura a temporada toda. Acho que ninguém aguentaria olhar para aquela coisa durante muito tempo", brincou.

A série é escrita pela sua criadora, Laurie Nunn e produzida pela Eleven. A segunda temporada foi realizada por Ben Taylor, Alice Seabright e Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn e Ben Taylor são ainda os produtores executivos da série.