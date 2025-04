A estadia no White Lotus da Tailândia aproxima-se do fim. O oitavo e último episódio da terceira temporada, intitulado "Amor Fati", estreia-se na próxima segunda-feira, dia 7 de abril, na Max.

O final das "férias" promete ser intenso para os hóspedes e funcionários do hotel - e para os espectadores também. Para aumentar o suspense, o serviço de streaming revelou um teaser das cenas do último episódio, que vai ser mais longo da série, com uma hora e 30 minutos de duração.

O vídeo de antecipação do oitavo episódio arranca com Timothy Ratliff (Jason Isaacs) a segurar um dos frutos que o seu filho Saxon (Patrick Schwarzenegger) apanhou no primeiro episódio. “Quando chegámos aqui, disseste algo sobre este fruto”, comenta.

O trailer mostra ainda imagens do trio de amigas, interpretadas por Michelle Monaghan (Jaclyn), Leslie Bibb (Kate), Carrie Coon (Laurie), a apanhar sol ou Belinda (Natasha Rothwell) e Frank (Sam Rockwell) a rezar.

Veja o teaser: