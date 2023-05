Após o grande sucesso nas salas de cinema a nível mundial, o éppico "Avatar: O Caminho da Água", de James Cameron, chega a 7 de junho às plataformas de streaming Disney+ e HBO Max (que já se irá chamar só Max nessa altura).

A razão para ficar disponível em duas plataformas rivais vem de um antigo contrato entre o estúdio 20th Century Fox, comprado pela Disney em 2019, e a plataforma que pertence à Warner Bros. Discovery.

"O Caminho da Água" deverá ser o último, já que o acordo terminou com os filmes lançados em 2022.

Desde a estreia no último Natal, a muito aguarda sequela do filme de 2009 com Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang arrecadou 2,319 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais, ficando em terceiro lugar na lista dos maiores sucessos de todos os tempos (sem atualizar as receitas dos filmes mais antigos com o impacto da inflação).

Na lista de todos os tempos, apenas tem à frente "Vingadores: Endgame", com 2,7 mil milhões e... "Avatar", com 2,92 mil milhões.

Com 1.062.515 espectadores, também está em terceiro lugar nos mais vistos nos cinemas portugueses deste 2004, quando o Instituto do Cinema e do Audiovisual disponibiliza dados oficiais, atrás do líder, a versão híbrida de "O Rei Leão", com 1.281.657 espectadores, e o primeiro "Avatar", com 1.257.370.

"O Caminho da Água" ficou disponível no formato digital no final de março, mas continua a não ser conhecida uma data para o lançamento de uma edição em Blu-ray.

O terceiro "Avatar" deverá chegar aos cinemas no Natal de 2024.