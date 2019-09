As novidades para a edição de 2019 da Comic Con Portugal continuam a chegar. Esta sexta-feira, a FOX anunciou que Avi Nash vai marcar presença no evento de cultura pop, no dia 14 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

O ator é conhecido por vestir a pele de Siddiq em "The Walking Dead". Avi Nash marcar presença num painel sobre a série, a partir das 16h00.

"Em ‘The Walking Dead’, Avi interpreta Siddiq, a primeira personagem americana de origem muçulmana na série, um homem piedoso que se apega aos seus valores religiosos. É o médico de Alexandria, que põe em prática as suas capacidades de medicina, partilhando os seus conhecimentos com a restante comunidade. Na última temporada vimos Siddiq a assumir um papel de maior relevo em Alexandria", avança a FOX em comunicado.

Para este ano, além de Avi Nash, foram já confirmadas as presenças de, entre outros, Itziar Ituño e Esther Acebo ("La Casa de Papel"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), da atriz Tricia Helfer (que integrou o elenco da série “Battlestar Galactica”), do ator Alexander Ludwig (“Vikings”), dos escritores Richard Zimler e Filipe Faria, do ator Joaquim de Almeida, od autor de BD Nuno Plati, do realizador Bill Plympton, do ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e do autor de BD Fabio Civitelli.

A organização da Comic Con Portugal assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras por três edições (2018, 2019 e 2020) e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 20 e os 30 euros, se forem comprados até 31 de agosto (aumentam cinco euros a partir de 01 de setembro). Os passes gerais custam 75 euros, se foram comprados até 31 de agosto (a partir de 01 de setembro encarecem dez euros) e os passes de fim de semana custam 50 euros, até 31 de agosto (a partir de 01 de setembro custam 60 euros).