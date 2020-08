"Chernobyl", que liderava a corrida com 14 nomeações, saiu premiada em nove: Melhor Minissérie, Melhor Ator (Jared Harris) e sete vitórias em categorias técnicas que já tinham sido anunciadas nos BAFTA TV Craft Awards, a 17 de julho.

Além de se distinguir como Melhor Série de Comédia, "Stath Lets Flats" destacou-se na categoria de Melhor Ator de Comédia, na qual Jamie Demetriou foi premiado. Já "The End of the F***Ing World" teve outra vitória na categoria de Melhor Atriz Secundária, vencida por Naomi Ackie.

Ainda na vertente de interpretação, Glenda Jackson ganhou o BAFTA de Melhor Atriz pelo seu primeiro papel em 27 anos, no telefilme da BBC One "Elizabeth Is Missing". E "Giri/Haji", série da BBC Two (disponível em Portugal na Netflix), derrotou "Chernobyl", "The Crown" e "A Confession" na categoria de Melhor Ator Secundário, ganha por Will Sharpe.

LISTA DE VENCEDORES:

Melhor Série de Drama:

The Crown

The End of the F***Ing World

Gentleman Jack

Giri/Haji

Melhor Série de Comédia:

Catastrophe

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

Melhor Minissérie:

A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues

Melhor Ator:

Callum Turner, The Capture

Jared Harris, Chernobyl

Stephen Graham, The Virtues

Takehiro Hira, Giri/Haji

Melhor Atriz:

Glenda Jackson, Elizabeth Is Missing

Jodie Comer, Killing Eve

Samantha Morton, I Am Kirsty

Suranne Jones, Gentleman Jack

Melhor Ator Secundário:

Joe Absolom, A Confession

Josh O’Connor, The Crown

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Will Sharpe, Giri/Haji

Melhor Atriz Secundária:

Helen Behan, The Virtues

Helena Bonham Carter, The Crown

Jasmine Jobson, Top Boy

Naomi Ackie, The End of the F***Ing World

Melhor Atriz de Comédia:

Gbemisola Ikumelo, Famalam

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Sarah Kendall, Frayed

Sian Clifford, Fleabag

Melhor Ator de Comédia:

Guz Khan, Man Like Mobeen

Jamie Demetriou, Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa, Sex Education

Youssef Kerkour, Home

Melhor Série Internacional

Euphoria

Succession

Unbelievable

When They See Us

Veja a lista completa de vencedores no site oficial dos prémios.