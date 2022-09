A BBC One suspendeu toda a sua programação regular até às 18h00 desta quinta-feira, avança a imprensa britânica. A decisão do canal foi tomada depois do comunicado do Palácio de Buckingham sobre o estado de saúde da rainha Isabel II.

De acordo com o jornal Metro, todos os programas da BBC One foi transferida para a BBC Two. Para já, o canal deverá retomar a sua programação ao final da tarde.

Os médicos da Rainha Isabel II estão preocupados com o seu estado de saúde, anunciaram hoje os serviços do palácio real, depois de já na quarta-feira a monarca ter cancelado um evento, por sugestão médica.

"Após uma nova avaliação esta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A Rainha continua a sentir-se confortável e em Balmoral", uma propriedade na Escócia, revelou o palácio numa breve declaração.

O seu filho e herdeiro do trono, Charles, e o neto William foram ter com Isabel II à residência de Balmoral e os membros mais próximos da família real estão a ser informados sobre o estado de saúde da monarca, segundo fontes oficiais.

A Rainha Isabel II, de 96 anos, adiou uma reunião na quarta-feira depois de os seus médicos a terem aconselhado a descansar, divulgou o Palácio de Buckingham.

"Depois de um dia agitado ontem (terça-feira), Sua Majestade aceitou esta tarde" o conselho para descansar dado pelos seus médicos, explicou um porta-voz do Palácio.

Na terça-feira, a Rainha recebeu na sua residência escocesa o primeiro-ministro cessante, Boris Johnson, que foi apresentar a sua demissão, e depois Liz Truss, a quem nomeou oficialmente primeira-ministra.