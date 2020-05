"Becoming: A Minha História", documentário sobre Michelle Obama, estreou esta quarta-feira, dia 6 de maio, na Netflix.

"Neste documentário intimista, Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos EUA, abre-nos as portas para um olhar sobre a sua vida, as suas esperanças e os seus laços", explica a Netflix na sinopse do documentário realizado por Nadia Hallgren.

O documentário sobre Michelle partilha o título ("Becoming") com o livro lançado pela antiga primeira-dama em 2018, e a acompanha a sua digressão de promoção que passou por 34 cidades. "É uma visão íntima da vida da antiga primeira-dama Michelle Obama durante um período de grandes mudanças, não só para ela, mas também para o país", acrescenta a Netflix.

Veja o trailer: