Depois de "Vai Anitta" (2018) e "Anitta: Made in Honório" (2020), a cantora brasileira voltou a abrir as portas da sua vida e carreira em "Larissa: O Outro Lado de Anitta". O filme estreou-se na quinta-feira, dia 6 de março, na Netflix.

Na sua conta no Instagram, a artista celebrou o sucesso do documentário realizado por João Wainer e Pedro Cantelmo. "Ainda processando todas as mensagens e ligações que recebi das pessoas que assistiram meu novo filme na Netflix. Quando tive a ideia para este filme, que demorou tantos anos para ser concebido, ainda não tinha noção do quanto ele mudaria minha vida", escreveu.

Na publicação, Anitta sublinhou que se "foi redescobrindo durante o processo". "De repente, a minha vontade principal com ele era de que esse não fosse só mais um documentário egocêntrico sobre mim, queria que quem assistisse pudesse se identificar intimamente com alguém que, pelas lentes que costumamos olhar o outro na tela de nossos telemóveis ou da tv, tem uma vida tão diferente e tão distante da sua realidade", frisou.

"Fizemos um filme que pode ser assistido da forma que o espectador decidir, assim como a vida, a gente é que decide o tom que a nossa vida vai ter. Podes assistir como um filme de romance, ou como um marketing, ou como ficção se assim preferirem, ou de autoconhecimento, ou da verdade como ela é", destacou a cantora brasileira.

"Vejo que alcancei exatamente o objetivo com que tanto sonhei durante todo esse processo: que quem estivesse nesse mesmo momento interno que eu, sentisse que essa é uma busca de todos nós, se preencher de si mesmo. Muito obrigada todos que fizeram parte desse projeto", rematou.

Veja o trailer:

"Esta é a primeira vez que o público vai poder ver a Larissa que existe por detrás da Anitta, sem filtros", conta a estrela brasileira em comunicado enviado ao SAPO Mag. "Dei tanto de mim para que a Anitta existisse. Os momentos de ligação comigo própria tornaram-se cada vez mais raros e breves. Mas isso teve um custo alto – física e mentalmente", revela.

Anitta confessa ainda que, "ao longo de quase 15 anos de carreira", se dedicou a "criar uma persona forte, independente e imbatível". "Agora, chegou o momento de mostrar a Larissa de forma íntima, através da lente de alguém especial que me conhecia antes mesmo de eu pensar em tornar-me Anitta. O filme é bonito, emocionante e honesto. Acredito que vai surpreender muita gente", acrescenta.

O filme foi realizado por João Wainer e Pedro Cantelmo. "Anitta é uma superestrela global e tem cativado públicos em todo o mundo com o seu carisma e talento versátil. Estamos entusiasmados por apresentar um novo capítulo da sua história neste documentário, explorando o seu sucesso internacional, o custo da fama e o seu lado mais íntimo e desconhecido, Larissa", destaca o serviço de streaming.

"Toda a gente conhece Anitta, a criação, mas Larissa, a sua criadora, continua a ser um segredo acessível apenas aos mais próximos. Enquanto Anitta voa rumo ao topo, é Larissa quem lida com a pressão de navegar as águas turbulentas agitadas por tanto sucesso. Através do olhar íntimo de um antigo crush da sua juventude, o filme revela a surpreendente Larissa e acompanha a sua jornada de autodescoberta, enfrentando desafios físicos e emocionais que a levam a repensar as suas prioridades na vida e na carreira", resume a sinopse de "Larissa: O outro lado de Anitta".