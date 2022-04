Esta quinta-feira, dia 28 de abril, Bernardo Sousa, vencedor da segunda edição do "Big Brother Famosos", da TVI, esteve no "Dois às 10". No programa das manhãs da TVI, o antigo concorrente comentou o reality show da estação de Queluz de Baixo e confessou que não gostou dos comentários de Leandro sobre a sua relação com Bruna Gomes.

"Coitado, o Leandro, às vezes, é um bocadinho limitado em termos de pensamento. Isto aqui foi só um caso infeliz de um comentário que ele nem sabe do que está a falar. Isso demonstra uma falta de conhecimento de quem eu sou, do que faço e do jogador que fui na casa e do que fui para a Bruna", frisou o piloto.

"Basta ter dois dedos de testa para perceber que não é por aí que vai conseguir ganhá-la. Está ali a ter umas atitudes de cavalheiro, mas que nós sabemos que não é natural", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.