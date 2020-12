Ana Garcia Martins, conhecida como A Pipoca Mais Doce, vai entrar na 'casa mais vigiada do país', durante a gala de domingo, dia 20 de dezembro, do "Big Brother". A revelação foi feita por Maria Botelho Moniz no arranque da emissão diária do reality show da TVI.

A comentadora do programa apresentado por Teresa Guilherme deverá estar à conversa com os concorrentes, cumprindo todas as medidas de segurança.

A atual edição do "Big Brother - A Revolução" termina no dia 31 de dezembro.