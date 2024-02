No início da semana, no "Big Brother Desafio Final", da TVI, a concorrente Bárbara Parada tentou pesar o seu próprio cabelo.

Na 'casa mais vigiada do país', a participante do reality show deitou-se no chão com uma balança e pediu ajuda a Miguel Vicente. "Tens de ver tu o peso, porque eu não consigo tirar a cabeça e ver", disse a concorrente.

O momento foi destacado pela TVI nas redes sociais e soma milhares de visualizações.

"Todos temos esta amiga... Identifica-a nos comentários", escreveu o canal na legenda que acompanha o vídeo publicado no Instagram.

Veja o vídeo: