Esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, a TVI preparou uma emissão especial do "Big Brother". Cristina Ferreira entrou na 'casa mais vigiada do país' e durante a conversa com os concorrentes foi revelado um vídeo de resumo dos acontecimentos que marcaram a atualidade mundial nos últimos meses.

O vídeo contou com a participação especial dos jornalistas Pedro Benevides e Andreia Vale.

"No 'Big Brother', os finalistas são confrontados com as notícias do país e do mundo nestes últimos quatro meses", resume o canal.

Veja o vídeo: