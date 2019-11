A TVI vai festejar os 20 anos do "Big Brother Portugal" com uma emissão especial, anunciou o canal este fim de semana. O programa especial vai para o ar no próximo sábado, dia 30 de novembro.

Nos vídeos promocionais que já passam na antena, a TVI frisa que a emissão vai recordar os melhores momentos do "sucesso e do fenómeno do melhor reality de sempre".

A emissão especial do reality show deverá contar com vários convidados. Para já, a TVI ainda não confirmou o horário em que irá para o ar o programa.