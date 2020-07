Pedro Alves foi o concorrente expulso da 'casa mais vigiada do país' este domingo, dia 26 de julho. O concorrente do "Big Brother" foi o menos votado - esta semana, os espectadores votaram nos participantes que querem que continuem no reality show durante mais uma semana.

Ana Catharina, Noélia e Iruy também estavam nomeadas, mas foram salvas pelos espectadores, garantindo um lugar na final do reality show da TVI. Soraia, Sandrinha e Diogo também são finalistas da edição de 2020 do formato.

O início da gala do "Big Brother" foi ainda marcada pela notícia da morte do pai de Ana Catharina. A concorrente brasileira decidiu continuar na 'casa', a pedido da família, tendo explicado o que estava a sentir em conversa com Cláudio Ramos.