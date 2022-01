Bruno de Carvalho tem sido um dos protagonistas da nova edição do "Big Brother Famosos". Na 'casa mais vigiada do país', durante um desafio lançado pela produção, o ex-presidente do Sporting Club de Portugal imitou Jorge Jesus.

A imitação de Bruno de Carvalho arrancou gargalhadas a todos os concorrentes e mereceu elogios dos espectadores nas redes sociais.

"De 0 a 10, quanto é que esta imitação merece?", perguntou a produção do reality show da estação de Queluz de Baixo nas redes sociais.

Veja o vídeo: