Na gala deste domingo, dia 20 de março, do "Big Brother Famosos", da TVI, Mafalda Matos foi expulsa pelos espectadores. A concorrente sumou 83% dos votos.

Miguel Azevedo, Nuno Graciano e Tanya também estavam nomeados. O cantor Miguel Azevedo foi o menos votado (4%), seguido por Nuno Graciano, com 10% dos votos.

No final da emissão do reality show da TVI, os concorrentes nomearam os colegas. Esta semana, Tanya, Bernardo Sousa, Marie e Miguel Azevedo lutam por um lugar na 'casa mais vigiada do país'.