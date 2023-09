A nova edição do "Big Brother" arrancou este domingo, dia 10 de setembro, na TVI.

Na estreia, a 'casa' recebeu 20 novos habitantes. Joana Sobral, Paulo Sousa e Ossman Idrisse foram os primeiros concorrentes a entrar no reality show.

Segundo a revista Nova Gente, os concorrentes vão ganhar 150 euros por semana. Já o prémio para o vencedor é de 100 mil euros, tal como aconteceu nas primeiras edições do reality show da TVI.

No arranque da nova edição do "Big Brother", os participantes estão divididos em várias divisões. "Na verdade duas casas… a principal com todas as comodidades e o anexo com algumas limitações", explica o canal.