Depois da edição comemorativa dos 20 anos do "Big Brother", com Cláudio Ramos, a TVI vai apostar numa nova temporada do reality show, com estreia marcada para setembro. "Big Brother - A Revolução" será apresentado por Teresa Guilherme, muitas vezes considerada a 'rainha dos reality shows'.

De acordo com a TV Mais, a apresentadora vai ganhar cinco mil euros por cada gala do programa da TVI. Além disso, por cada emissão especial, Teresa Guilherme receberá um valor extra.

De acordo com a publicação, no total, a apresentadora irá receber aproximadamente 20 mil euros por mês.