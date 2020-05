Pela primeira vez desde a estreia, a gala semanal do "Big Brother" conseguiu bater a concorrência. Este domingo, dia 24 de maio, o reality show da TVI ficou à frente de "Quem Quer Namorar com o Agricultor?", da SIC.

Apesar de não ter liderado durante toda a noite, o programa da TVI, que é divido em três partes, foi o mais visto entre as 21h55 e as 00h50, conseguindo um share de 25,3%. Já a primeira parte de "Quem Quer Namorar com o Agricultor" conseguiu liderar audiências, com 25,4% de share.

"Big Brother – A Expulsão", que foi para o ar ao mesmo tempo de "Quem Quer Namorar com o Agricultor - Amores Imperfeitos, Vida Nova e Contas à Vida", registou o melhor resultado desde a estreia, com 26,6% de share.

A última parte do reality show da TVI caiu para os 26,1% de share, ficando à frente das últimas partes do programa da SIC.

"O 'Big Brother' foi líder no seu horário de transmissão, com 25,3% de share, assumindo a liderança incontestável na faixa etária até aos 54 anos. A terceira Gala da casa mais famosa de Portugal foi vista em média por um milhão e 40 mil espectadores, que assistiram à expulsão de Rui e à nomeação dos concorrentes Teresa, Diogo, Renato, Ana Catharina e Noélia", frisa a TVI em comunicado.