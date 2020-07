Na conta oficial de Instagram, a produção do "Big Brother" lançou uma sondagem para descobrir quem são os concorrentes que os espectadores gostam mais e quais os que querem ver fora da 'casa mais vigiada do país'.

Esta quinta-feira, dia 9 de julho, a produção partilhou os resultados das votações realizadas no Instagram. De acordo com os dados revelados, Teresa é a concorrente que menos agrada aos espectadores do reality show - 82% dos participantes votaram na opção 'coração partido' e 18% admitem gostar da concorrente.

Já Iury é a a grande favorita com 86% de aprovação, seguida por Daniel Guerreiro (85%) e Soraia (84%). Depois de Teresa, Pedro Alves é o concorrente que menos conquista os espectadores.

Veja os resultados: