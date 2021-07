Esta quarta-feira, dia 27 de julho, Bob Odenkirk, protagonista da série "Better Call Saul", perdeu os sentidos durante as gravações da série. Segundo o The Hollywood Reporter, o ator foi transportado para o hospital e encontra-se internado.

Para já, ainda não são conhecidos detalhes sobre o estado de saúde do ator de 58 anos.

De acordo com a imprensa internacional, as gravações de "Better Call Saul" decorrem nos estúdios da AMC em Albuquerque, Novo México. O protagonista e o restante elenco encontravam-se a gravar os episódios da última temporada do spin-off de "Breaking Bad".