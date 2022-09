Emily vai regressar a Paris e à Netflix no final do ano. Este fim de semana, durante o evento virtual "Tudum", o serviço de streaming confirmou que a terceira temporada da série de estreia no dia 21 de dezembro.

"Agora mais integrada na sua vida em Paris, Emily começa a lidar melhor com a cidade, embora ainda não se sinta encaixada nas idiossincrasias da vida francesa", destaca a Netflix.

Na terceira temporada, depois de se meter num triângulo amoroso com o seu vizinho e a sua primeira verdadeira amiga francesa, Emily está decidida a focar-se no trabalho — que parece complicar-se a cada dia que passa.

Veja o teaser: