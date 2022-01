Nos últimos dias, os desentendimentos entre Leandro e Bruno de Carvalho têm dado que falar. Nas redes sociais, o "Big Brother Famosos", da TVI, domina o tema das conversas e os nomes dos concorrentes lideram o top dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Esta quinta-feira, dia 6 de janeiro, Leandro envolveu-se em várias discussões e a produção do reality show foi obrigada a fazer um comunicado para esclarecer algumas dúvidas dos concorrentes. "Nenhum de vocês pode pensar, em algum momento, que não sou um árbitro imparcial. Todos são iguais para mim, todos me merecem respeito e lealdade e a todos exijo o mesmo. Quando vos convidei, agi de semelhante forma com todos vocês. Não há privilegiados, não há informação a mais para uns, não há cúmplices, não há infiltrados. A todos pedi para serem vocês mesmos e não pedi a ninguém que desempenhasse qualquer papel", frisou a 'voz'.

O ex-presidente do Sporting também criticou o jogo de Leandro. "Não há direito a estratégia, se meter a produção", defendeu. "Todos nós aqui, à nossa maneira, nos estamos a borrifar para a tua estratégia", acrescentou.

"Isto é teu? Porquê? Porque tu dizes? Para mim, não falas. Eu falo o que eu quiser", respondeu Leandro.

Leia as reações: