"Cá Por Casa" regressou esta quarta-feira, dia 22 de setembro, à RTP1. No programa, Herman vai recebeu Kátia Guerreiro, Joana Amendoeira, Ricardo Carriço, Ricardo Castro, Luís Filipe Borges e Paulo Cintrão e apresentou novos sketchs.

Um dos segmentos do programa foi inspirado em "Alô Marco Paulo", da SIC. Na paródia "Alô Nelo", Herman José interpretou a personagem Nelo, Manuel Marques deu vida à sua irmã, Ana Marques, e Maria Rueff deu corpo a Maria Lisboa.

No sketch, Herman José brincou com as várias polémicas que envolveram o cantor.

Veja um enxerto do vídeo - veja aqui o vídeo completo: