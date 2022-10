Nos últimos anos, Cáceres tem sido palco das gravações de "A Guerra dos Tronos" e da sua prequela, "House of the Dragon". A cidade espanhola tem recebido turistas de todo o mundo graças à popularidade da série da HBO.

Para celebrar a relação entre a cidade e os Sete Reinos, Ayuntamiento de Cáceres decidiu organizar o maior evento europeu de "A Guerra dos Tronos". Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, vai decorrer na região de Estremadura o congresso "Cáceres City of Dragons".

Cáceres sediará nos dias 21, 22 e 23 de outubro aquele que será o primeiro macro-encontro internacional sobre 'A Casa do Dragão' e que se chama 'Cáceres Cidade dos Dragões'.

Na apresentação do evento, a Câmara Municipal sublinha que será um "dos eventos mais importantes e que irá contar com a participação dos maiores influencers, criadores de conteúdo e opinion makers do universo de 'A Guerra dos Tronos' e de 'House of the Dragon'".

A entrada no evento é gratuita e pode consultar toda a informação no site oficial - veja aqui.