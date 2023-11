Sara Tavares morreu este domingo, dia 19 de novembro, aos 45 anos.

No arranque da emissão desta segunda-feira, dia 20 de novembro, de "Casa Feliz", João Baião e Diana Chaves recordaram Sara Tavares.

"Apesar da tristeza da sua partida, vamos para sempre recordá-la e ouvir a sua voz", sublinhou João Baião. "A Sara cantava o amor e continuará a cantar o amor", acrescentou Diana Chaves no programa das manhãs da SIC.

Veja o vídeo:

Sara Tavares morreu ao final da tarde deste domingo aos 45 anos, no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de cancro, confirmou fonte da família à Agência Lusa. A cantora tinha sido diagnosticada com um tumor no cérebro há mais de uma década.