Joana Lopes despediu-se de "The Voice Kids" na gala deste domingo, dia 28 de março. No programa de talentos da RTP1, a concorrente interpretou "Someone like You", de Adele.

Na sua conta no Instagram, Carolina Deslandes dedicou um texto à concorrente da sua equipa. "Tem os olhos verdes mais bonitos que já vi. Olham para tudo com curiosidade, com amor. A cara da minha Joana foi desenhada por alguém muito feliz la em cima, e fez o seu coração à proporção da sua beleza. Ainda estou deitada, a pensar no quanto custa fazer isto", escreveu a cantora.

"A Joana enfrentou aquele palco brilhantemente, confiou nela, e pôs o coração ali em cima. Sempre sem saber o quão talentosa é, porque as melhores pessoas são as que não sabem. Obrigada Joana", frisou.

"Gosto de acreditar que estou a criar crianças que serão tão bonitas e bem formadas quanto tu. Esta semana cantamos juntas, e todas as vezes que quiseres", rematou.

Veja a publicação: