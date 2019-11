Luís Santos e Marta Rangel deram o nó no primeiro episódio de "Casados à Primeira Vista". Mas, de acordo com a revista VIP, o casamento não foi à primeira vista, visto que o casal já tinha tido um encontro amoroso antes das gravações do programa da SIC.

À TV Guia, um amigo do concorrente revela que Luís não queria casar e que foi convidado pela produção a participar na segunda temporada de "Casados à Primeira Vista".

"Ele estava a trabalhar e duas pessoas da produção meteram conversa com ele, disseram que estavam à procura de sítios para gravar o Casados à Primeira Vista e convidaram-no. Ele rejeitou os dois primeiros convites e ao terceiro lá aceitou", conta a mesma fonte.

"Ele é uma pessoa muito positiva e ela é exatamente o contrário dele. O Luís não quer uma pessoa assim para a sua vida", acrescenta o amigo do concorrente em entrevista à revista.