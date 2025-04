Júlia Pinheiro vai estar à conversa com Pedro Nuno Santos no programa das tardes da SIC. O secretário-geral do Partido Socialista é o convidado da emissão desta quinta-feira, dia 3 de abril, confirmou o canal nas redes sociais.

"Numa entrevista exclusiva, o candidato a primeiro-ministro fala sobre o que mudou no último ano e o que promete para o futuro do país", adianta a SIC. O programa poderá ser visto ao início da tarde, depois do "Primeiro Jornal", na SIC.

A participação dos líderes partidários em programas de daytime antecede os debates televisivos. No final de março, Luís Montenegro foi entrevistado por Manuel Luís Goucha na TVI.