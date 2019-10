No próximo domingo, 3 de novembro, no episódio especial da semana, os concorrentes de "Casados à Primeira Vista" têm de decidir se querem continuar ou desistir do programa.

Segundo a TV Mais, alguns dos casais tentaram desistir na primeira oportunidade, mas a produção conseguiu convencer os concorrentes a continuar por mais algumas semanas.

Mas, no próximo domingo, os espectadores vão despedir-se dos primeiros concorrentes. Lurdes e António e Ana Raquel e Paulo vão terminar os casamentos, de acordo com o site A Televisão. Porém, Lurdes e Paulo vão escolher continuar no programa, formando um novo casal.