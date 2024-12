A semifinal do "The Voice Portugal", que foi para o ar no passado fim de semana, foi marcada por momentos de emoção e uma reviravolta inesperada: além dos quatro finalistas apurados, o público teve também a oportunidade de escolher um dos concorrentes menos votados para a Grande Final.

A final, agendada para o dia 5 de janeiro de 2025, vai contar com cinco finalistas. Nininho Vaz Maia parte em vantagem, com dois concorrentes - Rita Nunes e Ricardo Maia. Já os restantes mentores contam apenas com um finalista na sua equipa.

Conheça os finalistas:

Nininho Vaz Maia: Rita Nunes e Ricardo Maia

Sónia Tavares: Bruno Pereira

Sara Correia: Maria João Duque

Fernando Daniel: Rafael Ribeiro

Os mentores estão com grandes expectativas para a Grande Final. Nininho Vaz Maia promete momentos inesperados, frisando que querer “continuar a puxar pelo melhor de cada um dos concorrentes”.

Para Fernando Daniel, o apelo ao público é claro: “votem, estamos todos a contar com o vosso apoio.” Já Sónia Tavares antecipa uma noite memorável, assegurando que “a final vai ser um assombro!”

"Vocês têm de ouvir e ver a Final porque vai ser de arromba, eu não tenho dúvidas disso. Fiquem desse lado! E não se esqueçam, votem", rematou Sara Correia.