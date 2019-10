A segunda temporada de "Casados à Primeira Vista" estreou no passado domingo, dia 13 de outubro. No programa, pessoas solteiras, "que já tentaram de tudo para encontrar o verdadeiro amor", tentam realizar o sonho e encontrar uma cara metade. Todos os candidatos são acompanhados por especialistas.

Segundo a Flash e a TV Guia, na primeira temporada, os concorrentes receberam 250 euros por semana durante as gravações de "Casados à Primeira Vista".

Além do valor semanal, as despesas dos participantes também foram pagas pela produção do programa da SIC. Para já, o valor deverá manter-se igual.