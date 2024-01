A SIC foi condenada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) por ter violado a Lei da Televisão, avançou o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, em causa está o episódio do dia 11 de dezembro de 2019 de "Casados à Primeira Vista", que contava com imagens gravadas no Cabo da Roca, "junto ao limite de um penhasco sobre o mar numa zona de passagem interdita". A queixa sublinhava que as imagens podem colocar “em risco a vida de muitos jovens que não tenham consciência e responsabilidade para avaliar a estupidez desta graça".

Para a ERC, o conteúdo exibido é "suscetível de influir de modo negativo na formação da personalidade de crianças e adolescentes", só podendo ser emitido depois das 22h30 e acompanhado um "identificativo visual apropriado", popularmente conhecido como "bolinha vermelha".