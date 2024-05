O Ministério Público espanhol anunciou esta quarta-feira que pediu o arquivamento do processo por alegada fraude fiscal contra Shakira.

No ano passado, a cantora colombiana entrou em acordo para evitar um julgamento em troca de uma alta multa noutro processo.

"O Ministério Público considera que não existem indícios suficientes" contra a artista colombiana, que há alguns meses pagou 6,6 milhões de euros para regularizar a sua situação neste processo relativo ao ano 2018, explicou o MP em comunicado.

A 20 de novembro de 2023, a superestrela foi condenada a pagar uma multa de mais de 7 milhões de euros por fraude fiscal.

Shakira, que se mudou com os filhos para Miami após a separação no ano passado do ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, estava indiciada por não ter pagado 15,5 milhões de euros em impostos, de rendimentos que auferiu entre 2012 e 2014.