Nicolas Cage vai ser Joe Exotic numa série sobre a "estrela" do documentário "Tiger King: Morte, Caos e Loucura", confirmou a publicação especializada Variety.

O projeto com oito episódios inspira-se num artigo do jornal Texas Monthly cujos direitos foram comprados em junho de 2019, muito antes ddo documentário em sete partes (e um especial) estrear na Netflix e se tornar um fenómeno de popularidade mundial.

Será o primeiro papel televisivo para o vencedor do Óscar com "Morrer em Las Vegas" (1995), mas não vai destoar na carreira do ator que tem uma merecida reputação pela forma intensa como representou várias personagens bizarras no cinema.

A peculiar vida de Joseph Allen Maldonado-Passage, mais conhecido por Joe Exotic, destaca-se sobre figuras excêntricas do submundo da criação de felinos selvagens, com uma história real descrita como mais estranha do que muitas ficções.