Se a quarta temporada de "Elite" foi marcada pelo caos, a vida dos alunos de Las Encinas continua agitada na quinta época da série espanhola. Os novos episódios da produção da Netflix estrearam-se na passada sexta-feira, dia 8 de abril, e têm dado que falar nas redes sociais.

No fim de semana de estreia, a série conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em vários territórios. De acordo com os dados do site FlixPatrol, "Elite" lidera, por exemplo, o ranking em Portugal, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, França, Alemanha, Itália, México, Polónia, Roménia, Sérvia, Espanha e Venezuela.

A nova temporada de "Elite" conta com novidades no elenco. O português Carloto Cotta é uma das novas caras da série, a par com o brasileiro André Lamoglia, o francês Adam Nourou e Valentina Zenere, da Argentina. Além das novidades, no regresso da série espanhola, os fãs vão reencontrar Itzan Escamilla (Samuel), Omar (Omar Ayuso), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana), Manu Ríos (Patrick), Pol Granch (Phillipe), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Diego Martín (Benjamín Blanco), entre outros.

Mas também há despedidas: depois de quatro temporadas como protagonistas, Miguel Bernardeau (Guzmán) e Áron Piper (Ander) abandonaram a série espanhola.