Chucky está de volta, agora numa nova série com seis episódios que vai chegar a Portugal a 10 de janeiro, através do SYFY.

Criado por Don Mancini e já com 33 anos, Chucky tem um espaço de honra no rol dos monstros contemporâneos ao lado do Jason da saga "Sexta-Feira 13", Michael Myers de "Halloween" e Freddy Krueger de "Pesadelo em Elm Street".

Tudo começou com o filme "Child's Play" (1988), "Chucky, o Boneco Diabólico" em Portugal, e andava à volta de um boneco de ar inocente que era, afinal, habitado pela alma de um psicopata que ainda não estava pronto para morrer e fazia as coisas irem de mal a muito pior com o objetivo final de transferir o seu maldoso espírito para uma inocente criança.

Seguiram-se mais filmes, evoluindo do terror para humor irónico e auto-referencial a partir do quarto filme, "A Noiva de Chucky" (1998), que se manteve com "A Semente de Chucky" (2004), até que Don Mancini, argumentista dos sete filmes e realizador do quinto, percebeu que os fãs queriam o regresso às origens e ao terror, o que aconteceu com "A Maldição de Chucky" (2013), assinalando o 25º aniversário, lançado apenas em "video-on-demand" nos EUA, tal como o elogiado "Cult of Chucky" (2017), onde regressaram vários atores dos filmes anteriores.

A nova série é um regresso às origens: volta a juntar Don Mancini (que optou por ficar de fora de uma nova versão que chegou aos cinemas em 2019), o seu produtor de sempre David Kirschner e o incontornável ator Brad Dourif como a voz de Chucky.

Também regressam para interpretar os seus papéis originais da saga Jennifer Tilly, Alex Vincent, Fiona Dourif e Christine Elise, com o elenco a incluir também Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Teo Briones e Devon Sawa, entre outros.

Como criador, argumentista, realizador do primeiro episódio e "showrunner" da série, Don Mancini mostra como uma cidade idílica nos EUA é arrastada para o caos depois de um boneco “Good Guy” vintage (mais conhecido como Chucky) aparecer numa venda de garagem. Pouco depois, dá-se uma série de homicídios terríveis que expõem as hipocrisias e segredos escondidos da cidade. Entretanto, inimigos e aliados do passado de Chucky começam a entrar novamente na sua vida e ameaçam expor a verdade por detrás das suas misteriosas origens – uma criança aparentemente normal que, de alguma forma, se tornou um monstro.