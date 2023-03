A segunda temporada "Cidade Invisível" estreia-se esta quarta-feira, dia 22 de março, na Netflix. Os novos episódios da elogiada série brasileira foram filmados maioritariamente em Belém.

A segunda época da série conta com um novo desafio para Eric (Marco Pigossi), Luna (Manu Dieguez) e Cuca (Alessandra Negrini), novas entidades e ainda mais elementos da cultura e identidade do Brasil. O trailer deixa antever as ideias centrais da trama, como a ligação entre a sociedade e a natureza, o visível e o invisível, e o fantástico e o mundano, assim como a eterna procura pelo equilíbrio.

"Nesta segunda temporada, após uma longa ausência, encontramos Eric (Marco Pigossi) numa reserva natural perto de Belém do Pará, um território protegido pelos indígenas e cobiçado por prospectores. Eric descobre que Luna e Cuca têm vivido na região com o propósito de o trazer de volta à vida", adianta o serviço de streaming.

Veja o trailer:

"Mas, infelizmente, o reencontro é abreviado quando Luna desaparece pouco tempo depois de rever o pai. Desesperado por voltar a encontrar a filha, Eric descobre que consegue atrair os poderes das entidades e usá-los para proteger Luna, que foi raptada por pessoas envolvidas na exploração mineira ilegal", resume a Netflix.

A segunda temporada de "Cidade Invisível" é composta por cinco episódios e conta com produção da Pródigo Filmes, com Carlos Saldanha como criador e produtor executivo. O elenco conta também com Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Guajajara e Kay Sara, entre outros.