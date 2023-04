Cláudia Nayara foi a convidada da emissão desta quarta-feira, dia 6 de abril, do programa "Goucha", da TVI. A cantora esteve à conversa sobre Manuel Luís Goucha sobre as recentes polémicas e o caso de contrafação de artigos de marcas de luxo.

Durante a entrevista, a artista não controlou as gargalhadas. "Já me estou a rir do seu riso. Vamos parar ao Youtube hoje", gracejou o apresentador da TVI.

"Sou um palácio do riso", brincou Cláudia Nayara.

Veja o vídeo: