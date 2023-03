Cláudio Ramos esteve à conversa com Miguel Vicente na emissão do "Dois às 10" desta sexta-feira, dia 24 de março. No final da entrevista, o apresentador e o vencedor do "Big Brother" desentenderam-se.

"Ao falar do fim da relação com Bárbara Parada, os ânimos exaltaram-se entre o vencedor e Cláudio Ramos, quando Miguel confrontou o apresentador, devido a um post que fez sobre Bárbara no seu Instagram", resume a produção do programa das manhãs da TVI. "A sua publicação no Instagram, não sei se foi um ato de solidariedade pela Bárbara, achei estranho porque tantos casos sensíveis que passam por este programa e o Cláudio nunca fez uma publicação assim. (...) Eu não sei se foi no sentido de vingança por eu tenho ganho o 'Big Brother', mas conseguiu porque até ameaças de morte eu recebi", frisou Miguel Vicente. "Gosto pouco de pessoas que se acham mais espertas", respondeu o apresentador da TVI. "Sou eu a falar porque o programa ainda é meu. Eu convidei a Bárbara como o convidei a si. (…) a pergunta que eu lhe fiz foi como está o seu coração, se o Miguel quiser que eu diga porque é que lhe perguntei, eu posso dizer, mas nem o Miguel fica bem, nem fico eu, por isso prefiro não dizer", acrescentou. Veja aqui o vídeo.