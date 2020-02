"Sim, sem pudor nenhum eu digo de boca cheia que fui durante muitos anos um forte activo na SIC e digo-o orgulhoso. Mas é altura de seguir. É sempre assim na vida de quem ambiciona crescer, fazer mais e melhor correndo riscos mas tendo a liberdade de ir. Da SIC guardo tudo de bom até na forma como me ajudou a gerir esta despedida", sublinha o apresentador.

"Mudo agora o rumo da minha história. É um direito que tenho, mesmo sabendo que muitos ficam tristes com a decisão e que corro todos os riscos que uma mudança acarreta. Quem me conhece de perto e de verdade sabe que eu preciso crescer. Quem me foi acompanhando o crescimento ficará orgulhoso com a mudança. Quem gosta de mim vai torcer para dar Certo. Quem me vê no ecrã vai procurar para me encontrar e estar de olhos postos nos meus. Toda a vida fui de lutar muito para conseguir o que queria da forma mais digna e profissional que sei", frisou no texto partilhado no blog.

Na publicação, Cláudio Ramos frisa que não sai magoado com ninguém. "Ao fim destes anos todos está na altura de voar na direcção do sonho e de aceitar um desafio absolutamente maravilhoso, esperado e ambicionado por mim há muito. Vou muito feliz focado naquilo em que acredito de verdade desafiado pela TVI e pela equipa do Nuno Santos e tremendamente orgulhoso com o caminho a fazer. Da mesma maneira que contei com todos ao longo destes anos vou continuar a contar porque continuo em vossas casas", escreveu.